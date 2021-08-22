Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçında fenalaşan N'Sakala'nın son durumu belli oldu!
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelenin 70. dakikasında korkutan bir an yaşandı. Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala fenalaşırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, 31 yaşındaki futbolcunun son durumunu canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)