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Web Tv Video Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçında fenalaşan N'Sakala'nın son durumu belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçında fenalaşan N'Sakala'nın son durumu belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçında fenalaşan N'Sakala'nın son durumu belli oldu!
22.08.2021 | 00:11

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelenin 70. dakikasında korkutan bir an yaşandı. Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala fenalaşırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, 31 yaşındaki futbolcunun son durumunu canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)