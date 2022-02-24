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Web Tv Slavia Prag Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Slavia Prag Fenerbahçe Konferans Ligi canlı saat kaçta hangi kanalda?
Slavia Prag Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Slavia Prag Fenerbahçe Konferans Ligi canlı saat kaçta hangi kanalda?

Slavia Prag Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Slavia Prag Fenerbahçe Konferans Ligi canlı saat kaçta hangi kanalda?

24.02.2022 | 20:52

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde 3-2'nin rövanşında deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede rakibini 2 farklı mağlup ederek son 16'ya kalmanın planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler tek farklı kazandığı takdirde skor ne olursa olsun maç uzatmalara gidecek. Saat 23.00'te başlayacak olan Slavia Prag-Fenerbahçe maçı exxen'den yayınlanacak. Slavia Prag Fenerbahçe maçını CANLI izle... | Slavia Prag Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

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