Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı geldi. Tecrübeli teknik adam, "Yönetimle kulüple görüştük. Onlardan en çok istediğim; elimize Avrupa fırsatı geçti, transferleri lütfen bir an önce yapalım. Bazı mevkileri söyledim. Sadece ufak bir pürüzümüz kaldı. 1 hafta sonra onu da görüşürüz. Ben Beşiktaşlıyım, 20 yıl orada oynadım. Tabii ki hayalim de var." dedi.