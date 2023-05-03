Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak maç öncesi sarı-lacivertliler avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor. Yiğidolar ise sahasında kazanıp rövanşa daha rahat çıkmanın hesabını yapıyor. Peki; Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.