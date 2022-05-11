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Web Tv Video SİVASSPOR ALANYASPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINI CANLI İZLE | Kayserispor'un finaldeki rakibi kim olacak? Peki Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi Kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?
SİVASSPOR ALANYASPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINI CANLI İZLE | Kayserispor'un finaldeki rakibi kim olacak? Peki Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi Kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

SİVASSPOR ALANYASPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINI CANLI İZLE | Kayserispor'un finaldeki rakibi kim olacak? Peki Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi Kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

11.05.2022 | 18:08

Sivasspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye maçını CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Sivasspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sivasspor ilk maçı deplasmanda Alanyaspor'a karşı 2-1 kazandı ve skor avantajını eline geçirmişti. Rövanş karşılaşması Sivas'ta oynanacak ve turu geçen takım finalde Kayserispor'un rakibi olacak. Müsabaka 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Sivasspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçını CANLI izle...

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Müsabakayı canlı izlemek için yıklayın.
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