Sergen Yalçın ve Atiba UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax ile kendi sahasında karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson basın toplantısı düzenledi. Yalçın, "Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu." dedi. İşte basın toplantısının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)