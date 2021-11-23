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Web Tv Video Sergen Yalçın ve Atiba UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenledi
Sergen Yalçın ve Atiba UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Sergen Yalçın ve Atiba UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

23.11.2021 | 17:17

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax ile kendi sahasında karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson basın toplantısı düzenledi. Yalçın, "Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu." dedi. İşte basın toplantısının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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