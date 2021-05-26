Sergen Yalçın: Arkamızdan hocalarla görüşüldü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübe herhangi bir ekonomik zorluk yapmadığını belirten başarılı teknik adam "Kulübü sıkıntıya sokmadık. En büyük başarılı olduğum konu bu. Kulübe para harcatmadım. 2 tane gencecik kaleciyle oynadım. Kulübe 20 yaşında sol bek kazandırdım" dedi. Çektikleri zorluklardan da bahseden Yalçın "Bu kadar sıkıntılı süreçte, ekonomik sorunlar var, pandemi var, lig başlayalı 6 hafta olmuş, eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla görüşülüyor biliyoruz ama hiçbir açıklama yapmıyoruz. Biz sadece işimize konsantre oluduk ve işimizi yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.