Selahattin Baki Slavia Prag eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi!

UEFA Konferans Ligi Play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. Sarı lacivertli ekibin Basın Sözcüsü Selahattin Baki, A Spor canlı yayınına katıldı. Baki, "Bütün rakiplerin zor olduğu bir kupa. Kendi ligini domine eden ve deplasmanlarda etkili oynayan bir takımla eşleştik. 18 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldılar. Rakibimize saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Gaziantep maçı ise bizim için sezonun kritik bir süreci içerisinde. Önümüzün açılabileceği bir döneme girebiliriz. Zorlu geçebilir ama kazanacağız." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)