Savaş Çorlu: Feghouli'nin gelişiyle Mohamed'in performansı yükselecektir

Son dakika Galatasaray haberleri... A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Süper Lig'de son olarak Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray'ı değerlendirdi. Sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren Çorlu, Feghouli ve Falcao'nun sarı-kırmızılı takımın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacağı mücadelenin kadrosunda yer alacağını söyledi. Tecrübeli yorumcu ayrıca, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed hakkında da dikkat çeken bir yorumda bulundu.