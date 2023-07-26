Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan flaş Bakambu sözleri!

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu'nun adı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor ile de anılıyordu. Karadeniz ekibinde başkan Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Cedric Bakambu transferi hakkında yanlış anlaşıldığını ifade eden Yıldırım, "Cedric Bakambu'nun transferi konusunda yanlış anlaşıldım. 15 senelik kardeşim Erden Timur ile konuştum ve defalarca özür diledim. Galatasaray'a hayırlı olsun." dedi.