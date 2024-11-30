Samet Aybaba: Sana da komisyon verelim dedi

Son dakika spor haberi... Beşiktaş'ta görevinden ayrılan Samet Aybaba, basın toplantısı düzenledi. Aybaba, "Friedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama nasıl komisyon veriyorsunuz?' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. ‘Bu ne demek?’ dedim ya! Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...