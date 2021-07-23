Sahada hortum şoku! Futbolcular büyük panik yaşadı

Son dakika spor haberi: Bolivya'da bir futbol sahasında takımların sıraya girdiği esnada 'şeytan hortumu' oluştu. Bolivya'nın Achocalla bölgesinde bir futbol sahasında maç öncesi oluşan hortum esnasında sahadakiler büyük panik yaşayıp kaçışırken, hortumun herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Bolivya'da bir futbol sahasında takımların sıraya girdiği esnada 'şeytan hortumu' oluştu. Bolivya'nın Achocalla bölgesinde bir futbol sahasında maç öncesi oluşan hortum esnasında sahadakiler büyük panik yaşayıp kaçışırken, hortumun herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi. İşte o anlar...