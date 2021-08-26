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Web Tv Video Roma Trabzonspor maçının ardından Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a büyük övgü! (TS spor haberi)

Roma Trabzonspor maçının ardından Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a büyük övgü! (TS spor haberi)

Roma Trabzonspor maçının ardından Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a büyük övgü! (TS spor haberi)
26.08.2021 | 22:34

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Roma Trabzonspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü JUEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında temzilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Roma Trabzonspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımdan büyük övgüyle bahseden Portekizli teknik adam, "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var." ifadelerini kullandı.ose Mourinho açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımdan büyük övgüyle bahseden Portekizli teknik adam, "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)