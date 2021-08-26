Roma Trabzonspor maçının ardından Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a büyük övgü! (TS spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Roma Trabzonspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü JUEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında temzilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Roma Trabzonspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımdan büyük övgüyle bahseden Portekizli teknik adam, "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var." ifadelerini kullandı.ose Mourinho açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımdan büyük övgüyle bahseden Portekizli teknik adam, "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)