RİZESPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Rizespor - Trabzonspor maçı ne maçı oynanacak mı? Ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Trabzonspor'un ilk 11'i!
Rizespor Trabzonspor CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karadeniz derbisinde bordo mavili ekip erken şampiyonluk için kazanmaya devam etmek isterken ev sahibi ise lig düşme potasından kurtulmak istiyor. Müsabaka 18 Mart Cuma günü 20:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Rizespor - Trabzonspor maçını CANLI izle...