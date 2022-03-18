RİZESPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | İşte Rizespor - Trabzonspor derbi maçı öncesi son detaylar! Rizespor - Trabzonspor maçı hangi Kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?
Rizespor Trabzonspor CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu Karadeniz derbisinde Fırtına yoluna kayıpsız devam etmek isterken ev sahibi ise lig düşme potasından sıyrılmak istiyor. Müsabaka 18 Mart Cuma günü 20:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Rizespor - Trabzonspor maçını CANLI izle...