Pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu Adana Demirspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi!

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibini 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda verilen devam kararını değerlendirdi. Toroğlu, "Adana Demirsporlu oyuncu topa vururken top sekiyor ve eline geliyor. Bu yüzden devam kararı doğru." ifadelerine yer verdi.