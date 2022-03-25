Portekiz Türkiye maçının ardından Erman Toroğlu'dan flaş Stefan Kuntz yorumu! "İşi kolay değil"

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Katar biletini kaçırdı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, teknik direktör Stefan Kuntz hakkında konuştu. Toroğlu, "Kuntz'un işi kolay değil. Türkiye'de futbol kültürü yok. Ligimiz kötü ve oyuncularımızın çoğu dışarıda. Kuntz bu hamuru yaparken zorlanacak ama Kuntz iyi şeyler yapabilir. Sabretmek gerekiyor." dedi.