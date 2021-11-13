Pereira sisteminden vazgeçecek mi? "4'lü savunmaya geçmek için..."

Fenerbahçe milli arada Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertli ekip son maçlarda galibiyete hasret kaldı. Vitor Pereira'nın 3'lü sisteminin eleştirilmesi üzerine teknik heyetin 4'lü defansa dönüp dönmeyeceği merak konusu. Galibiyet yüzü göremeyen sarı lacivertli ekibi A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, "Birdenbire 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçemezsiniz. Szalai'ye kağıt gönderip yanında Novak ve Nazım oynayacak diyemezsiniz. 4'lü defansa dönmeniz için onun provalarını yapmanız lazım. Milli arada olmaz. Ama ilerideki 3'lüyü bozup 3-5-2 sistemine dönebilirsiniz. O zaman Kerem Aktürkoğlu'nun ve Sofiane Feghouli'nin yollarını kapatırsınız." dedi | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)