Pep Guardiola'dan Gazze sözleri! "Unutmayın"

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 11:50

Dünyaca ünlü İspanyol teknik adam Pep Guardiola, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla dünyaya çağrıda bulundu.

Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler ajansı UNRWA için kamera karşısına geçen Pep Guardiola şunları söyledi:

"Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez."



"Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil. Onlar ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar yan hasar (sivil zayiat) değil; onlar kız ve erkek çocukları." diyen ünlü teknik adam şöyle devam etti: "Ve biz şeyleri kendi adlarıyla anmayı bıraktığımızda, acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde, insanlığımızı kaybetmeye başlarız."



"Tarihimizin çok karanlık bir döneminden geçiyoruz. Gazze'deki kız ve erkek çocukların enkaz altında anne babalarını aradıklarını görüyoruz. Yardım çığlıklarını, açlık çekmelerini, yalnız bırakılmalarını izliyoruz. Daha büyüme fırsatı bile bulamadan her şeylerini kaybetmelerine tanıklık ediyoruz. Bu cehennem devam ediyor ve bununla birlikte Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez."