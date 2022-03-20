Pelkas Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu! "Gelecek sezon..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertli ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı. Kanarya'nın yıldız isimlerinden Pelkas önemli açıklamalarda bulundu. Pelkas, "Harika bir galibiyet oldu. İkinci yarı çok iyi oynadık. Konyaspor ile aramızda 2 puan kaldı. Hedefimiz ligi ikinci sırada bitirmek. Bazen skor katkısı yapamıyorsunuz ama saha içindeki performansınız da önemli. Gelecek sezon için bazı şeyleri inşaa etmemiz gerekiyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)