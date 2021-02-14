Ozan Zeybek'ten Fenerbahçeli Sosa'yla ilgili flaş açıklamalar

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla devirdi. A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Ozan Zeybek sarı-lacivertli takım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, Sosa'nın Fenerbahçe için bir el freni olduğunu söyledi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Dün ölü bir sosa vardı. Bazı yorumculara baktım, sosyal ağlarda gezdim hala Sosa'yı övenler var. Sosa benim gözümde bir el freni. El Freni çekik bir araba gibi unutulmuş gidiyormuş gibi yani. Dün Sosa'ya sabredilmesine de hayret ettim.