Ozan Tufan Fenerbahçe'ye döndü!

İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Watford'a sezon başında kiralanan Milli oyuncu Ozan Tufani Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, "Ozan Tufan şu anda uçakta. Bu transferin gerçekleşmesi tamamen Fenerbahçe'ye sevgisinden kaynaklı. Watford kümede kalırsa Ozan Tufan Watford'da kalacak anlaşması hala geçerli. İsmail Kartal orta sahaya takviye lazım dedi ve Ozan Tufan'ı aradı. Ozan'dan gelmesini istedi. Uçakta Danny Rose'un da olmasını bekliyorduk. O transfer için de uğraşıyor Fenerbahçe." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)