Ozan Tufan: Bu biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı!

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 22:58

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'da ilk golü kaydeden Ozan Tufan karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a rakip olarak çıktığı maçlarda 6 gol kaydeden yıldız isim, "Maçtan sonra içeride söylediler. 6 gol atmışım Beşiktaş'a. Gerçekten tesadüf gibi. Özel hazırlanmıyorum. Her maça aynı şekilde konsantre olmaya çalışıyorum. Bugün de doğru yerde oldum. Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı tabii" dedi.