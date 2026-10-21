Osimhen'den F.Bahçe derbisi sözleri

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 23:39

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransız ekibini 4-2 mağlup eden Galatasaray'da takımınını son golünü kaydeden Victor Osimhen maç sonu açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisini dört gözle beklediklerini ifade eden yıldız golcü, "Nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez" dedi ve şunları söyledi: "Her zaman sadece en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve takım için de, benim için de olsun, bazen istediğimiz şeyler olmuyor ve dışarıdan gergin gibi gözüküyor olabiliriz ama aslında o gerginlik değil, sadece o an gösterdiğimiz bir reaksiyon. Topla nasıl oynayacağımı, "Nnsıl gol atacağımı bana kimse öğretemez". Çünkü dünyanın e dedi ve şunları söyledi:n iyi santrforlarından bir tanesiyim ve takılmıyorum bu tarz yorumlara. Ben devamını en iyi şekilde getirmeye çalışıyorum her zaman. Çoğu şeyde de tabii etkili bir şekilde bunu başarıyoruz. Takımda ben de, istediğimiz olduğu durumlarda mutlu oluyoruz. Hiçbir birey kulübün üstünde değildir. Baktığımız zaman takım kolektif bir şekilde mücadele ediyor ve biz de bunu en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum."