Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart!

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 22:50

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu, mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmada Kasımpaşalı Arous'un Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Vlahovic'e attığı tokadı A Spor'da yayınlanan 90+1 programında eski hakem ve usta yorumcu Mustafa Çulcu yorumladı. Çulcu, "Hakem buna nasıl kırmızı vermez anlamıyorum. Bildiğin Osmanlı tokadı. Demek ki Beşiktaşlılara atılan tokatlar sayılmıyor. Bunları veremezsen hakem olamazsın" şeklinde konuştu.