Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından flaş sözler! "Fatih Terim istifa edebilir"

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray'ın, zirveyle arasında 8 puan fark bulunuyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, hakem hatalarına ilişkin kulüp televizyonunda çok sert sözler sarf etti. Bu açıklamaları yorumlayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Mustafa Cengiz'in bu açıklamalarından sonra Fatih Terim istifa edebilir" dedi.