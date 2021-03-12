Murat Şahin Başakşehir - Beşiktaş maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş kritik bir dönemeçten 3 puanla döndü. Önümüzdeki hafta dev derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Gökhan Töre'nin son durumu merak ediliyordu. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'den sakatlık açıklaması geldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına cezalı olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine katılan Şahin, "Bundan sonraki tüm maçlar herkes için de bizim için de zor. Oyuncu grubumuz sürekli maç oynuyor. Bugünkü maç da kolay değildi. Son yıllarda burada kazanamıyorduk. Bu da galibiyeti daha güzel bir hale getirdi. İlk yarı pas oyununda kendi rekorumuzu egale ettik. Oyunun hakimiyetini alan, bunu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir oyuncu grubumuz var. İki kez öne geçip rakibimiz yakaladı ama galip gelmeyi bildik. Puan ve maç eksiği avantajımızı değerlendirdik." diye konuştu.

"Salı gününden sonra derbiyi düşünürüz"

Üç kupaya da aday olduklarını söyleyen Şahin, "Fenerbahçe derbisi çok önemli ama önceliğimiz salı günkü Türkiye Kupası yarı final maçı. O da bir final. Şu an büyükler arasında üç kupaya aday olan sadece biz varız. Bu iddianın içinde kalmak itiyoruz. Üçünü de kazanmak istiyoruz. Salı gününden sonra derbiyi düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Yedikleri golleri basit bulan Şahin, "Bize karşı tüm takımlar kapanarak oynuyor. Çok basit top kayıplarında kontradan pozisyonlar verdik. Bu seviye için basit olduğunu düşündüğümüz iki gol yedik. Genelde bize karşı bütün takımlar bu şekilde oynuyor. Daha iyi olmamız gereken şeyler var. Bunların üzerinde duruyoruz." şeklinde konuştu.

Hakemlerle ilgili konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Ülkemizde genel bir sorun haline geldi hakemler. Devamlı konuşulan bir şey. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız iş hataya müsait bir iş. Onlar da zaman zaman hata yapıyorlar. Her maçta kararlar aynı olmayınca tartışma oluyor. Bu tartışmalar ne bugün ne yarın ne de gelecek sene biter." yorumunu yaptı.

Sergen Yalçın'ın yanında yardımcılık görevine devam edeceğini söyleyen Şahin, "Bu işe başladığım ilk günden beri yanındayım. Umarım onunla daha çok başarılar elde ederiz. Onunla çalışmaya istediği müddetçe devam edeceğiz. İstemezse bakarız. Sergen hoca bizim için önemli. Bizim liderimiz. Hocalar olarak ceza yiyoruz. O olmadığında eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. O olmadığı zaman ona yardımcı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.