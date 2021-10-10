MOTOR SPORLARI HABERLERİ - Tuzla'da Formula 1 trafiği

Tuzla İstanbul Park’ta Türkiye Grand Prix ana yarış heyecanı başladı. Organizasyona izleyici olarak gelen vatandaşlar, İstanbul Park yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği o anlar havadan görüntülendi. Yurt içinden ve yurt dışından gelen yarış tutkunları İstanbul Park yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yarış alanına yaklaşık 5 kilometre kala araçlar durma noktasına geldi. Bazı araç sürücüleri ise yoğun trafikte aracını park alanına bırakıp yürüyerek gitmeyi tercih etti. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.