Milli Takımda özel antrenman!

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında Cebelitarık ile karşılaşacak. Maç öncesinde Milli Takımın yaptığı kampı basın görevlileri yakından takip ediyor. Yapılan çalışmalar sırasında bir antrenman dikkatlerden kaçmadı. Milli Takımımızın kalecileri Uğurcan Çakır, Sinan Bolat ve Ersin Destanoğlu özel gözlükler takarak antrenman yaptılar. Gözlüklerin özellikleri ise kalecilerin görüş açılarını kapatıyor. Milli kaleciler bu şekilde yan top çalışması yaptı. İşte o ilginç görüntüler... | Milli Takım haberleri