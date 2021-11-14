Milli futbolcuya çarpıcı sözler! "Anadolu'da oynasa kadroya alınmaz"

Milli Takım 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve playoff için avantajı ele geçirdi. Ay yıldızlı ekip son maçını Karadağ ile oynayacak. Maç öncesinde Stefan Kuntz'un açıkladığı kadro, birçok isim tarafından eleştirildi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu isimlerden birisinin Kenan Karaman olduğunu söyledi. Uluç, "Oyuncuların birlikte oynama alışkanlıkları gelişsin diye bir Milli Takım kadrosu olmalı. Ama kendi takımlarında da oynamalılar. Kadroya baktığımızda Kenan Karaman var. Beşiktaş'ta ne kadar oynuyor Kenan. Zamanında iyiydi Kenan ama şu anda Kenan'dan daha iyi 3 oyuncu bulurum. Anadolu'da oynasa Milli Takım kadrosuna çağrılmazdı." dedi. | Milli Takım haberleri