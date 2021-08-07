Milli boksör Busenaz Sürmeneli şampiyonluğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a adadı!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi 69 kiloda temsil eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Milli boksörümüz A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sürmeneli, "Bu madalya umut ışığımız olsun. 2013 senesinde dünya şampiyonu olduğumda küçücük çocuktum. O zaman mitingde Cumhurbaşkanımızın yanına gittim. Bana 'Aferin' dedi, ben de 'Bu bize yetmez, inşallah olimpiyat şampiyonu olup size armağan etmek istiyorum.' dedim. Bu madalya Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye olsun" dedi.