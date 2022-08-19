Metin Öztürk'ten Ümraniyespor - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk sözleri

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekibin İkinci Başkan Metin Öztürk, önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Hep ne diyoruz. Mayıslar bizimdir. Bu bizim sloganımız. İnşallah Dursun Başkanımın liderliğinde Mayıs'ta şampiyonluğu kutlayacağız. Hakem kardeşlerimiz iyi niyetliler ama biraz daha dikkat. İş adaletli geliştiği sürece bizim başka bir talebimiz yok. Herkesin iyi niyetli olduğuna eminiz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)