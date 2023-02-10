Mauro Icardi: "Bu imza senin için Kadir!"

Enkaz altında verdiği 87 saatlik yaşam mücadelesini kazanan Kadir'in kurtarıldıktan sonraki ilk isteği Icardi'nin imzalı forması olmuştu. Icardi, bu isteğe kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından Kadir'i mutlu edecek haberi paylaştı. Arjantinli yıldız oyuncu instagram paylaşımında; "Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz böylece formanı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim." yazdı. Galatasaray'ın sponsoru Tunç Holding Başkanı Dinçer Azaphan da, genç taraftar için localarından bir koltuk hediye etmeyi teklif etti.