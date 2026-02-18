Marko Barac'tan flaş açıklama! "Bizi birçok alanda cezalandırabilirler"

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 , 20:45

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ile karşılaştı. Bahçeşehir Koleji’nin başantrenörü Marko Barac mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Barac, "Herkes Efesin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyor. Son zamanlarda bunu sadece ben demiyorum, istatistikler de konuşuyor. İstatiksel olarak EuroLeague’in en iyi ofansif takımı. Bizi birçok alanda cezalandırabilirler. Biz de buna karşı elimizden geleni yapacağız. ” sözlerine yer verdi.