Mark van Bommel'den Lukaku'nun son durumu hakkında açıklama!

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 21:53

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel ve futbolculardan Youri Tielemans, Türkiye maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Mark van Bommel, "Biz sahaya kazanmak için çıkacağız ama geçen maça bakıldığı zaman 3-0 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok fazla şansı oldu ama bunu sonuca çeviremedi. Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna hazırlıklıyız. Ekibi de buna göre hazırladık. Lukaku'nun, Türkiye maçı için durumu iyi değildi. Lukaku'nun mental olarak çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Küçük bir sakatlık geçiriyor, önümüzdeki pazar oynamasını umuyorum." dedi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belçikalı oyuncu Youri Tielemans ise, tamamen milli takıma odaklandığını ve hem Manchester United hem de Belçika Milli Takımı için çok çalışmaya devam edeceğini söyledi. Manchester United'dan uzaklaşıp milli takımda bulunmanın kendisine iyi gelip gelmediği sorulan Tielemans, milli takım ortamının kendisine iyi geldiğini ifade etti.