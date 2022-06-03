Mario Balotelli'ye teklif var mı? Murat Sancak açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuk oldu. Sancak, "Balotelli'ye teklif var mı?" sorusuna "Benden isteyen yok ama isterlerse en az 10 milyon Euro'yu ceplerine koymaları lazım. Bizimle 2 yıllık sözleşmesi var. 5 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Getirirlerse Balotelli'ye gitme diyemeyiz ama şu anda satmayı düşünmüyoruz. Satarsak en az Balotelli kadar goller atan birini getiririz ama şu anda öyle bir niyetimiz yok." yanıtını verdi.