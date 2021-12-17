Maradona'ya ait eşyalar ölümünden bir yıl sonra açık arttırmada satılacak!

Dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Diego Maradona'ya ait kişisel eşyalar, yıldız futbolcunun ölümünden bir yıl sonra açık arttırmaya sunuluyor. Arjantin milli takımında Diego Armando Maradona'nın giydiği 10 numaralı formadan ismini alan 'Açık arttırma 10' isimli bir etkinllikte, yıldız futbolcuya ait iki BMV otomobil, purolar ve Maradona'nın ebeveynleri için satın aldığı lüks bir villa pazar günü satışa sunulacak.

Ülkesini 1986'da Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Maradona, futbol kariyerinin yanı sıra hayatı boyunca renkli karakteriyle de anıldı. 60 yaşındayken kalp krizi sonucu geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesi, ünlü futbolcunun miras paylaşımının nasıl olacağına dair aile üyeleri arasında tartışmalara neden oldu. Açık arttırmayı düzenleyen şirketin sahibi Adrian Mercado, "(Maradona'nın) beş çocuğu avukatları aracılığıyla rıza beyan ettiler ve bu sayede bu etkinliği düzenleyerek gelir elde etmek mümkün oldu. Tek amaç, harcamaları karşılayabilmek" ifadelerini kullandı.

Pazar günü Arjantin'deki açık arttırmada satışa sunulacak eşyalar arasında nostaljik değere sahip çok sayıda parçanın yer aldığını söyleyen Mercado, "Diego'nun büyük hayranlarının açık arttırmaya katılacağını ve eve hediyelik alacaklarını düşünüyorum. Buna şüphe yok" dedi.

Açık arttırma şirketine göre etkinliği takip edecek kişi sayısının 20 binlere kadar ulaşması tahmin ediliyor.