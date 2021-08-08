Lionel Messi'den transfer açıklaması! PSG...

Yaklaşık 21 yıllık Barcelona macerası sona eren ve tüm dünyadaki futbolseverleri şaşkına çeviren Arjantinli yıldız Lionel Messi, ayrılığın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ARjantinli yıldızdan transfer açıklaması da geldi. Messi yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım." dedi.