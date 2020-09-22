"Ligin en iyi oynayan takımı Galatasaray"

Süper Lig'de ikinci hafta maçları tamamlanırken hangi takım nasıl bir performans sergiledi? Trabzonspor'da yeni transferler umut veriyor mu? Beşiktaş'ta tehlike çanları mı çalıyor? Fenerbahçe'nin Hatay karşısında galibiyet alamamasının sebebi ne oldu? Galatasaray'da galibiyetin parolası ne ? Editörlerimizden Ömer Faruk Özcan ve Ömer Aykut Özaşkın, fotomac.com.tr'de Süper Lig'in 2. haftasında 4 büyüklerin performansını Ceza Sahası programında değerlendirdi.