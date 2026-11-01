Levent Tüzemen: G.Saray'ın huzurunu niye bozuyorsunuz!

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 19:09

Usta yorumcu Levent Tüzemen, Galatasaray'da üst üste gelen istifaların ardından A Spor'da canlı yayına bağlanarak gelişmeleri değerlendirdi. Tüzemen, sarı kırmızılı kulüp yöneticilerine tepki gösterdi ve başkan Dursun Özbek'e seslendi. "Eğer G.Saray Başkanı bu sorunu çözemezse bütün camia bunun bedelini öder" diyen usta yorumcu, "Sizin tavuğunuza kim 'kışt' dedi şimdiye kadar? Siz Galatasaray'ın huzurunu niye bozuyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Fatih Terim'in dediği gibi, "Söz konusu Galatasaray'sa gerisi teferruattır." şeklinde konuştu.