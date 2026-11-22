Leandro Paredes canlı yayın röportajında bayıldı! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2026 10:15

CONMEBOL Sudamericana Finali'nde Atletico Mineiro'yu 2-0 yenerek şampiyon olan Boca Juniors'un futbolcusu Leandro Paredes, röportaj sırasında bir anda bayıldı.

Atletico Mineiro'yu 2-0 mağlup ederek Sudamericana şampiyonu oldukları maç sonrası Boca Juniors cephesinde şampiyonluk coşkusu yaşanırken, saha kenarından gelen görüntüler izleyenleri korkuttu. Arjantin temsilcisinin tecrübeli yıldızı Leandro Paredes, karşılaşmanın sonunda basın mensuplarına röportaj verdiği sırada bir anda bilincini kaybederek yere düştü. Yıldız futbolcunun baygınlık geçirdiği o anlar canlı yayın kameralarına saniye saniye yansıdı.

Arjantinli futbolunun durumunun iyi olduğu açıklandı.