Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Zaman içerisinde statların açılmasını umut ediyoruz

Kulüpler Birliği toplantısından sonra vakıf başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüplerin ekonomik durumları hakkında görüştüklerini belirten Sepil, "Belirli sağlık koşullarını sağlamak koşuluyla localar yüzde 50 kapasiteyle açılacak. UEFA'nın kendi tavsiyesi yüzde 30 kapasiteyle seyirci alım izni var. Türk futbolunda da, zaman içerisinde futbol statlarının da daha fazla kapasiteyle açılmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.