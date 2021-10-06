Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 20 yıldır MHK gidiyor ama bazı şeyler değişmiyor

Süper Lig'de yapılan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği toplantı yaptı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Hakem kararlarıyla alakalı kulüplerimizin çok ciddi sıkıntıları var." diyen Ağaoğlu, "20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor." şeklinde konuştu. İşte o açıklamalar...