Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Milli Takım yorumu: Aslında Berkan'ın seçilmesini de beklerdim ama...

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 16:10

Kocaelispor'un Eyüpspor'u deplasmanda mağlup ettiği Trendyol Süper Lig mücadelesi sonrası konuk ekibin Başkanı Recep Durul, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Durul, Serhat Öztaşdelen'in milli takıma seçilmesini yorumlarken ligdeki performansıyla dikkat çeken Berkan Kutlu'nun da kadroda olmasını beklediğini ancak olmadığını belirtti. Öte yandan Durul, milli ara sonrası Kocaelispor'un sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maça dair de yorum yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Süper Lig haberleri