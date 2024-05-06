Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan soru! Süper Lig tarihinde art arda 90 iç saha maçında mağlup olmayarak "kendi evinde uzun süre yenilmeyen takım" unvanını elinde bulunduran hangisidir?

ATV'nin fenomen ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha sevenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan Kim Milyoner Olmak İster'de, "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, art arda 90 iç saha maçında mağlup olmayarak 'kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım' ünvanını elinde bulunduran hangisidir?" sorusu yarışmacıya aktarıldı. Yarışmacı bu soruyu jokerle bilerek bir sonraki soruya geçmeye hak kazandı. İşte o anlar...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, art arda 90 iç saha maçında mağlup olmayarak 'kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım' ünvanını elinde bulunduran hangisidir?" sorusu soruldu.

Yarışmacı, bu soruyu kullandığı joker sonrası doğru bildi.

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, art arda 90 iç saha maçında mağlup olmayarak 'kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım' ünvanını elinde bulunduran hangisidir?

A: Trabzonspor

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Beşiktaş

Doğru cevap: A