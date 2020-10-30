Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan: Farklı duygular içerisinde oynadığım bir maçtı

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı duygular içerisinde oynadığım bir maçtı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Farklı duygular içerisinde oynadığım bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Trabzonspor özellikle ilk yarı çok iyi oynadı. Çok fazla pozisyona girdik. Galibiyeti hak ettiğimizi söyleyebilirim. Rakip takımlar için bu şehirde, bu atmosferde oynamak kolay değil."