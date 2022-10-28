Karagümrük Galatasaray maçı İZLE 📺 Fatih Karagümrük - Galatasaray CANLI İZLE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta sarı kırmızılılarda Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş forma giyemeyecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)