"Jorge Jesus sinirlendiğine göre..."

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Kenardan bir emir geldi. Jesus 'hayır' dedi. İkinci penaltıdan sonra Valencia ve Batshuayi'ye baktım. Güzelce sarılıp öpüştüler. Eğer takımın penaltıcısı Valencia ise Batshuayi topu almayacak. Jesus zaten orada açıkça söyledi. Jesus çok sinirlendiğine göre 'penaltıcım Valencia' demek istiyor. Eğer böyle bir durum varsa kızması doğru." dedi.