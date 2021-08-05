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Web Tv Video Japhet Tanganga Galatasaray'da! İşte sözleşme şartları... (Japhet Tanganga kimdir?)

Japhet Tanganga Galatasaray'da! İşte sözleşme şartları... (Japhet Tanganga kimdir?)

Japhet Tanganga Galatasaray'da! İşte sözleşme şartları... (Japhet Tanganga kimdir?)
05.08.2021 | 06:00

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Deneyimli çalıştırıcının, yabancı stoper isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar aradığı ismi İngiltere'de buldu. Cimbom, Tottenham'ın genç savunmacısı Japhet Tanganga'nın transferini bitirdi. Aslan, 22 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı haberi gece yarısı geldi. (GS transfer haberi)