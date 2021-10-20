İZLE | Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuştu! Yabancı hakem geliyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki görüşme sona erdi. Toplantının ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Elmas, "İsimleri değiştirmekle, sistem düzelmez." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki görüşmenin ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu.

İşte Elmas'ın o sözleri:

Hakemlik sisteminde değişiklikler olması için Kulüpler Birliği Toplantısı'nda konuştuk. Ancak yabancı hakem konuşulmadı. İsimleri değiştirmekle, sistem düzelmez. Bunu denedik, sistem üzerine görüşmeler oluyor.

Yabancı hakem konusu toplantıda konuşulmadı.

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasıyla ilgili bir talebimiz olmadı. İsimlerin değişmesiyle sistem düzelmiyor.